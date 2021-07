Valitsust nõustav psühholoog räägib, kuidas saaks Eestis tõsta vaktsineeritute hulka

«Ma pean selle all silmas seda, et vaktsineerimise võimalus jõuaks inimesele tema tavapärasele käiguteele. Ja tõesti kaoksid ära vaimset vaeva tekitavad pisiasjad. Nagu vajadus teada, et kus täpselt ma pean eelregistreeruma. Võib-olla ka paljudele inimestele vajadus digiregistratuuri kasutada, kes pole seda seni teinud,» rääkis Uusberg.

Lisaks sellele võiks Uusbergi sõnul kaaluda ka vaktsineerimata inimeste tegevusvõimaluste piiramist, nagu pani ette endine peaminister Andrus Ansip, ent ta nendib, et sel on oma riskid ja selle lahenduse järele ei tohiks haarata esimesena.