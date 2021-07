Venemaal lisandus viimase ööpäevaga 791 koroonasurma, mis on uus antirekord, teatas neljapäeval operatiivstaap.

Venemaal on registreeritud ühtekokku 5 882 295 inimese nakatumine koroonaviirusega, neist on surnud 146 069. Tervenenud on 5 278 976 inimest.