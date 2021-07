WHO: Aafrika koroonasurmade arv tõusis nädalaga ligi poole võrra

Covid-19ga seostatavate surmajuhtumite arv tõusis 5.-11. juulil 6273ni. Eelnenud nädalal oli surmajuhtumeid 4384.

WHO Aafrika piirkonna direktor Matshidiso Moeti ütles pressikonverentsil, et surmade arvu kasv on selge hoiatussignaal, et suurima nakatuvusega riikides on haiglad jõudnud koormuse piirile.

Tema sõnul tuleb Aafrika riikidel suurendada hapnikutootmist, et enim kannatavaid patsiente aidata.

WHO teatel on Aafrikas puudus ka vaktsiinidest ning surmajuhtumite sagenemise taga on delta tüvi, mida on nüüdseks tuvastatud 21 Aafrika riigis. Nakkuse levikule aitab kaasa ka inimeste üldine tüdimus piirangutest ja ennetusmeetmetest.