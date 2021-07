Uuringus selgus, kui palju toodab Pfizeri vaktsiin antikehi võrreldes Hiina Sinovaciga

Hongkongi ülikooli (HUK) teadlaste töö aluseks on 1442 tervishoiutöötaja andmed.

Teadlased rõhutavad, et antikehad ei ole ainus vaktsiini tõhususe näitaja, kuid hoiatavad siiski, et töös välja tulunud erinevused neutraliseerivate antikehade kontsentratsioonis osutavad olulisele erinevusele vaktsiinide efektiivsuses.

Sinovaciga süstitud inimestel on antikehade tase sarnane või madalam kui patsientidel, kes on haiguse edukalt läbi põdenud.

Uuring on järjekordne tõend, et uudne mRNA tehnoloogia, mida kasutavad BioNTech ja Moderna, pakub koroonaviiruse ja selle variantide vastu paremat kaitset kui traditsioonilised meetodid, mis kasutavad inaktiveeritud viiruseosakesi.

Traditsiooniliste vaktsiinide tootmine on odavam ning nende transport ja säilitamine lihtsam, seetõttu on need hädavajalikud vaesemates riikides pandeemiaga võitlemiseks.