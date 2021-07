Pärnumaa lastelaagris lahvatas koroonapuhang

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul on haigestunud lapsed pärit erinevatest maakondadest ning esimesed haigestunud registreeriti terviseameti Põhja regionaalosakonnas 8. juulil, Lõuna regionaalosakonnas 9. juulil ja Lääne regionaalosakonnas 10. juulil. Juhkam selgitas Postimehele, et tänaseks on kõik lapsed isolatsioonis ja laager on läbi.