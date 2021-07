Miks pole koroonavaktsiinid alla 12-aastastele lastele veel saadaval?

Paljud koolid valmistuvad sügisel uksi avama, ravimitootjad Pfizer ja Moderna teevad endiselt kliinilisi uuringuid, et näha kuidas koroonaviiruse vaktsiinid toimivad alla 12-aastastel lastel. Oluline on välja selgitada kas vaktsiinid on ohutud ja milline on õige annus.

Vahepeal suurenevad aga riigis uute nakatumiste numbrid, arstid kirjeldavad patsiente, kes on nooremad ja haigemad võrreldes talvise puhanguga.

«Mõistan vanemate muret soovides, et lapsed vaktsineeriksid, kuid peame veenduma, et teeme lastele parimat ja turvalisemat asja,» sõnas Duke'i ülikooli lastearst ja Pfizeri uuringute uurija dr Chip Walter.

Pfizeri uuringus osaleb rohkem kui 4600 last kolmes vanuserühmas: 5–11-aastased, 2–5-aastased lapsed ja 6-kuused kuni 2-aastased beebid.

Esimesed andmed 5-11-aastaste laste kohta tulevad septembris, sõltuvalt tulemustest palub vaktsiinitootja USA Toidu- ja Ravimiametilt (FDA) erakorralist kasutusluba samal kuul. Peale seda järgnevad tulemused ka teiste vanuserühmade kohta.

Toidu ja Ravimiameti kaalutlused võivad kesta mitu nädalat, mis tähendab, et noortematele lastele mõeldud vaktsiin muutub kättesaadavaks hilissügisel või järgmisel aastal.

Laste vaktsineerimine sõltub küpsusest

«Vaktsiinide manustamine lastel on suuresti soetud immuunsüsteemi küpsusega ja see pole alati korrelatsioonis lapse vanusega,» lisas Vanderbilti ülikooli nakkushaiguste osakonna professor ja USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste vaktsiininõunik dr William Schaffner. Väikelapsed võivad vajada erinevat arvu annuseid.

Dr Chip Walteri sõnul pole kõik lapsed ühesugused ja see, mida võib näha kuuekuusel lapsel, võib erineda sellest mida on näha 3-aastasel lapsel võrreldes 8-aastase lapsega või 13- või 14-aastase noorukiga.

Ajalugu on näidanud, et vaktsiine lastele tuleb testida hoolikalt

Vaktsiinide tootmine liigub aeglaselt, sest tootajad tahavad veenduda, et vaktsiin ei muudaks lapsi Covid-19 suhtes veel haavatavamaks. See õppetund põhineb 1960. aastast, kus loodi vaktsiin kaitsmaks respiratoorse süntsütiaalse viirusnakkuse eest, kuid tegelikult süvendas see haiguse tekkimist.

Samuti lisas vaktsineerija ja Baylori meditsiinikolledži doktor Peter Hotez, et soovivad veenduda, et vaktsiin ei halvenda harvaesinevat, kuid tõsist Covid-19-järgset haigust, mida nimetatakse lastel multisüsteemseks põletikuliseks sündroomiks. Mõnel pool on see sündroom tekitanud neuroloogilisi kõrvalkaldeid ja surma.

Lapsed ei olnud viiruse kõige haavatavam vanusegrpp

«Lapsi ei peetud riskirühma, kes koroonaviirusesse sureks, mis on ka tõsi, sest kõige suuremat ohtu kujutas viirus vanemaealistele,» lisas Philadelphia lastehaigla vaktsiinihariduskeskuse direktor ja FDA vaktsiininõunik dr Paul Offit.