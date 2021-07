Uus «soe vaktsiin» tekitas tugeva immuunvastuse kõikide murettekitavate tüvede vastu

CSIRO projektijuht ja kaasautor dr S.S. Vasan ütles, et Mynvaxiga vaktsineeritud hiirtel tekkis tugev immuunvastus kõigile elusviiruse variantidele.

«Meie andmed näitavad, et kõigi testitud Mynvaxi preparaatide tulemuseks on antikehad, mis on võimelised murettekitavate Alfa, Beeta, Gamma ja Delta SARS-CoV-2 variantide järjepidevaks ja tõhusaks neutraliseerimiseks,» ütles dr Vasan Medical Xpressis.