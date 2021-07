«Me lubasime seda ja see on tehtud. EL läks sel nädalal USAst mööda kui kõige rohkemate esimeste (vaktsiini)doosidega maailmajagu,» ütles siseturuvolinik Thierry Breton Twitteris.

Prantsuse Euroopa minister Clément Beaune kirjutas, et EL on manustanud nüüd 55,5 protsendile elanikest esimese doosi, võrreldes 55,4 protsendiga USA-s. Minister viitas statistikalehele Our World in Data.