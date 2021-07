Tallinlasi oodatakse pühapäeval terve perega vaktsineerima

Samal päeval on end vaktsineerinud inimestel võimalik käepaela alusel külastada kogu perega Tallinna Loomaaeda 70 protsendi võrra soodsama hinnaga. Kiiremaid vaktsineerijaid kostitab jäätisega Balbiino.

«Oodatud on kogu pere – võtke kaasa vanaema ja vanaisa, samuti teismelised lapsed, ja tulge lihtsalt kohale,» ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juht dr Arkadi Popov. «Ennast ja oma lähedasi vaktsineerida on praegu väga õige tegu, sest vaid nii saavad sügisel koolid olla avatud, vanavanemad kohtuda lastelastega ning hoiame ära piirangud, mis seavad ohtu paljud töökohad. Eestis kasutatavad vaktsiinid on tõhusad ja kaitsevad ka uute viirusetüvede eest.»

Vaktsineerimise perepäev toimub kell 9-17 Lasnamäe Prisma kaubanduskeskuse parklas Mustakivi teel, kus vaktsineerib Qvalitas Arstikeskus; Põhja-Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses Sõle 40a, kus vaktsineerib Fertilitas, samuti Mustamäel Kaja kultuurikeskuse vaktsineerimiskeskuses Vilde tee 118, kus vaktsineerib Lääne-Tallinna Keskhaigla.

Vaktsiiniks on Pfizer, mis sobib alates vanusest 12. eluaastat, ja täiskaitse saamiseks tuleb kuue nädala pärast teha teine doos. Lasnamäel on võimalik vaktsineerida ka ühedoosilise Jansseniga, mis sobib alates 18. eluaastast. Igas asukohas on plaanitud teha umbes 500 kaitsesüsti.

Et mitte elavas järjekorras oodata, on Tallinnas jätkuvalt iga päev võimalik end vaktsineerida ka aega eelnevalt kinni pannes, selleks tuleb helistada telefonile 1247 või broneerida aeg digiregistratuuris www.digilugu. Nii näiteks on Sõle spordikeskusesse võimalik etteregistreerimisega aeg saada juba samaks päevaks, samuti saab aja mugavalt ja kiiresti kirja panna kaitsesüstiks Kaja kultuurikeskuses Mustamäel, Medicumi kliinikus Lasnamäel Punane 61 või Qvalitase Arstikeskuses Ülemistel.

Ilma eelregistreerimiseta võib jätkuvalt terve järgmise nädala jooksul sisse astuda Sõle spordikeskusesse ja jätkuvalt vaktsineerib Confido kiirkliinik Lasnamäe Centrumis.

Vaktsineerima tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui inimene tunneb end haigena või on lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on Covid-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima kuus kuud pärast tervenemist ja teha tuleb üks kaitsesüst.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud.