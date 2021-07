Iisrael jätab vähihaiged kolmanda koroonavaktsiini süstita

Terviseministeerium teatas aga pühapäeval, et pärast sadade onkoloogiaosakondade patsientide andmete ülevaatamist on antud soovitus vähihaigeid täiendavalt mitte vaktsineerida.

Iisraeli on laialdaselt kiidetud maailma ühe kiireima vaktsineerimiskampaania käivitamise eest seoses sellega, et nad tagasid Pfizerilt regulaarsed vaktsiinitarned, andes vastutasuks vaktsineerimisest saadud andmeid.

Kuid Iisraelis on nakkusmäärad järsult tõusnud, mis on tingitud väga kergesti ülekantavast Delta-variandist, kirjutas Postimees 12. juulil. Haigestumiste arv on tõusnud rohkem kui 400ni päevas pärast mitmeid nädalaid, kui nakatunute arv oli kõigest ühekohaline. Siiski on ainult 47 juhtumit 4000 aktiivsest riiklikust juhtumist seotud tõsise haigestumisega, kusjuures tervishoiueksperdid rõhutavad, et Pfizeri kahe annuse vaktsiin pakub jätkuvalt tugevat kaitset haiglaravi ja surmajuhtumite vastu.