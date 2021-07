Vietnam kehtestas riigi lõunaosas ranged viirusepiirangud

Ka pealinna Hanoi elanikel paluti, ehkki ei kästud, kodus püsida ning kõik mitte elutähtsad poed ja teenused suleti. Üle viie osavõtjaga avalikud kogunemised on keelatud.

Riigi äripealinn Ho Chi Minh, kus on seni tuvastatud suurim hulk nakatunuid, ning selle lähedal asuvad Binh Duongi ja Dong Nai provints on juba üle nädala lukus olnud. Kuid nakatunute arv tõuseb pidevalt ning seetõttu käskis valitsus esmaspäevast alates kehtestada viirusepiirangud veel 16 provintsis.

Pärast viirusepuhangu edukat kontrolli alla saamist mullu on uute nakkuste arv Vietnamis aprillist alates järsult tõusnud ning viiruse epitsenter on liikunud riigi põhjaosa tööstuspiirkondadest alla lõunasse.

Ho Chi Minhis on võimud püstitanud mitu ajutist haiglat, kus viibib ravil tuhandeid patsiente.

Piirangute karmistamisel kurtsid elanikud, et esmatarbekaupade hankimine muutus raskemaks pärast seda, kui turud ja kauplused suleti. Praegu on valitsuse prioriteediks inimeste tervise kaitsmine, on öelnud peaminister Pham Minh Chinh.