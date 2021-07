Koroonaviirus on langetanud LAVi oodatavat eluiga

LAV on olnud koroonaviirusest enim räsitud riik Aafrikas, registreeritud on pea 2,3 miljonit nakatumist, nende seas 66 859 surmjuhtu.

Suremus on tõusnud riigis tänavu kolmandiku võrra 11,6-ni tuhande elaniku kohta, võrreldes 8,7-ga aasta varem. See on omakorda langetanud ka oodatavat eluiga sünnihetkel.