Euroopa ravimiamet alustas Sanofi koroonavaktsiini ülevaatusega

Ravimiameti andmetel valmistab Sanofi Pasteur’i välja töötatud vaktsiin Vidprevtyn sarnaselt teiste vaktsiinidega organismi Covid-19 viirusega nakatumise eest kaitsma. Tegu on valgupõhise vaktsiiniga – see sisaldab laboris valmistatud SARS-CoV-2 ogavalku. Vaktsiin sisaldab ka adjuvanti, mis on immuunvastuse tugevdamiseks kasutatav ühend. Kui inimene saab vaktsiini, tunneb inimese immuunsüsteem ogavalgu ära kui kehale võõra ning hakkab tootma selle vastu antikehi ja spetsiifilisi T-rakke, mis hiljem, kui organism viirusega kokku puutub, selle hävitavad.