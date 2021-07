USA ekspert: sellest on saanud vaktsineerimata inimeste pandeemia

«Sellest on saanud vaktsineerimata inimeste pandeemia,» ütles dr Rochelle Walensky USA haiguste kontrolli ja tõrje keskusest reedel Valge maja Covid-19 briifingul.

«Me näeme juhtumeid riigi osades, kus vaktsineerimise ulatus on madal, kuna vaktsineerimata inimesed on ohus,» ütles Walensky. Vahepeal on «täielikult vaktsineeritud kogukondadel läinud hästi».

Valge maja koroonaviiruse koordinaatori Jeff Zientsi sõnul moodustasid viimase nädala jooksul vaid neli osariiki 40 protsenti Covid-19 juhtumitest, üks viiest juhtumist esines ainuüksi Floridas.

Kuid juhtumid kasvavad kõigis 50 osariigis ja Washingtonis, kus uute juhtumite keskmine on vähemalt 10 protsenti kõrgem kui nädal tagasi – 38 osariigi juhtumite kasv on vähemalt 50 protsenti, selgub Johns Hopkinsi ülikooli andmetest.

USAs registreeriti viimase nädala jooksul keskmiselt 26 448 uut juhtumit päevas – 67 protsenti rohkem kui eelmisel nädalal ning juhtumite määr on kõrgeim madalama vaktsineerimisega osariikides.

Nendes osariikides, kus on täielikult vaktsineeritud vähem kui pooled elanikest, oli eelmisel nädalal keskmiselt 11 uut Covid-19 juhtumit 100 000 inimese kohta, võrreldes nelja juhtumiga 100 000 inimese kohta osariikides, kus on täielikult vaktsineerinud rohkem kui pooled elanikest.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse andmetel on USA populatsioonist täielikult vaktsineeritud 48,4 protsenti.

«Meie suurim mure on see, et vaktsineerimata inimeste hulgas näeme ka edaspidi ennetatavaid juhtumeid, haiglaravi ja kahjuks surmajuhtumeid,» ütles Walensky.

Oht on tingitud kergemini edasi kanduva Delta tüve kasvavast levimusest. Osutades variandi «erakordsele tõusule» kogu maailmas, ütles USA juhtivteadlane dr Anthony Fauci, et Delta variant domineerib nüüd ka USAs. Mõnes piirkonnas on selle osakaal suurem kui 70 protsenti. Fauci nimetas ta seda kainestavaks uudiseks.

«Lõpptulemus on see, et meil on Delta tüve puhul tegemist tohutu vastasega,» ütles Fauci ja lisas, et vaktsineerimata inimesed seisavad silmitsi «äärmise haavatavusega».

Arkansases, kus ainult 35,1 protsenti elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud, on Delta variandil olnud suur mõju, ütles Arkansase ülikooli meditsiiniteaduste kantsler Cam Patterson. Ta lisas, et haiglad on praegu täis ja juhtumid kahekordistuvad iga 10 päeva tagant.

«Hea uudis on see, et kui olete täielikult vaktsineeritud, olete kaitstud raske Covidi, haiglaravi ja surma eest,» ütles Walensky reedel. «Ja olete isegi kaitstud teadaolevate tüvede, sealhulgas Delta variandi eest.»