Adlas ei kavatse lahkuda: kes siis kaitseks neid 100 000 patsienti, keda potentsiaalselt ohtlik meedik teenindab

«Kui vaktsiinivastased meedikud on palganud advokaadi, kelle sõnul nad ei peagi end vaktsineerima, kes siis kaitseks neid Tallinna Kiirabi 100 000 patsienti, keda potentsiaalselt ohtlik meedik teenindab,» ütles Adlas kolmapäeval BNSile. «Praegu näen enda rolli patsientide heaolu eest seisjana ja kuni mul see roll on, ei lähe ma kuskile.»

Eesti kiirabi töötajate ametiühing saatis Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile Raul Adlase kohta umbusaldusavalduse. Pöördumises heideti Adlasele ette diktatuurlikku sobimatut juhtimiskultuuri, töötajate kiusamist ning seeläbi ka meedikute niigi raskele tööle pingete lisamist.

Adlase sõnul on 15 vaktsineerimisest keeldunud Tallinna Kiirabi töötajat töölepingu lõpetamise teate praeguseks kätte saanud. «Nad on moodustanud rühma, ise nad kutsuvad end ametiühinguks. Parim kaitse on rünnak ning selles mõttes saan ma neist aru,» sõnas ta.

«Kui kaebuse detailidest rääkida, siis kõik meie tegevused ja otsused on Intranetis kajastatud,» rääkis Adlas. «Ka juhatuse protokollid, ning nad [kaebajad] on võtnud sealt mitmed probleemid, mida ka juhatuse koosolekutel on arutatud ja toonud need välja juhtimisvigadena ning üritavad neid tuua näidetena, et kõik on halvasti. Aga kui vaadata küsimustele otsa, siis on olnud probleemide lahendamise koosolek ja probleemidele on lahendus leitud ja midagi ebatavalist seal pole. Nii et selliseid olulisi küsimusi, kus ma saan aru, et kõik on halvasti, hetkel pole, aga nüüd menetleb seda küsimust minust kõrgem instants ehk Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.»

20 aastat Tallinna Kiirabi juhtinud Adlas sõnas, et puutub igapäevaselt kokku väheste töötajatega. «Töötame ööpäevaringselt kaheksas majas kolmes vahetuses ning asutuse juht - peaarst - puutub kokku väga üksikute inimestega. Enamasti on kokkupuuted seotud mingite pahandustega, mida peaarst peab lahendama. Mingit vaimset terrorit ei saagi olla, sest füüsiliselt ei saa ma juba kokku puutuda inimestega, kes töötavad Viimsis, Maardus, Lasnamäel või mujal,» lausus Adlas.

Adlase sõnul teeb Tallinna Kiirabi töötajate hulgas rahuloluküsitlusi, ning viimase küsitluse kohaselt sa ta viiepallisüsteemist 3,7 punkti. «Pole maksimum, aga pole ka kõige halvem. Töö eripära on selline, et nõuab vahel ka probleemide lahendamist,» märkis ta.

Adlase hinnangul on linnavalitsusele esitatud kaebus kõige otsesemalt seotud vastuseisuga vaktsineerimise nõudele. «Meie kehtestasime kriteeriumid inimestele keda tööle ootame. Nii nagu me nõuame koolitusi, diplomeid, tervisetõendeid, juhiluba, nii nõuame ka vaktsineeritust praegusel epideemia ajal - see on meie kriteerium,» rääkis ta.

«Töötajal on võimalik valida, kas ta vastab asutuse kehtestatud kriteeriumitele või kas ta soovib end nendega vastavusse viia või ei,» sõnas ta. «Ja ma tõesti olen veidi ka üllatunud, et miks see vastuseis peab olema nende poolt nii agressiivne - kui kriteeriumid ei sobi, mine siis mujale, maailmas on miljon töökohta, Tallinna Kiirabi pole ainuke. Aga see on nagu selline põhimõtte küsimus - vabadused, õigused, isegi üle patsientide ohutuse minnes - tema heaolu on tähtsam kui tema patsiendi oma. Ja kui see maailmavaateline küsimus on, siis asutuse juhi kohustus ongi kaitsta oma patsiente nende töötajate eest, kes peavad oma maailmavaadet tähtsamaks läbi selle, et on ohtlikud oma patsientidele.»

Adlase sõnul pole ühelgi vaktsineerimisest keelduval kiirabitöötajal selleks meditsiinilist vastunäidustust. «See on ideoloogiline keeldumine. Linnavalitsuse kaebuse teksti põhiosas seisab, et kõik see mida me esitame ja mida WHO räägib vaktsiinide kohta, see kõik on väljamõeldis ja vale ning enda väidete tõestuseks on toodud kõik need alternatiivsete maailmate väited - põhimõttelised, veendunud ja fanaatilised.»