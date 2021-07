Pfizer/BioNTech hakkab Lõuna-Aafrika Vabariigis oma koroonavaktsiini tootma

Tegemist on esimese säärase leppega Aafrika mandril.

Viimasel ajal on aina enam kritiseeritud ebavõrdset ligipääsu vaktsiinidele, mis tähendab, et vaesed riigid on võidujooksus oma elanikke koroonaviiruse eest kaitsta rikastest riikidest maha jäänud.