USA ekspert: Covid-19 tagajärjel surnud 400 last on tohutu arv

«Oleme pandeemias hoopis teises punktis kui kuu aega tagasi,» ütles dr Leana Wen, CNN meditsiinianalüütik. «Ja seetõttu peaksime võtma Los Angelese maakonna eeskuju ja ütlema, et kui on kohti, kus vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesed segunevad, peaksid siseruumides kasutatavad maskide mandaadid siiski kehtima.»

Kuigi viirus levib vaktsineerimata täiskasvanute seas, tunnevad selle mõju ka lapsed – kellest paljud pole veel vaktsineeritavad.

«Ei tundu, et see viirus on valikuliselt suunatud lastele,» ütles Baylori meditsiinikolledži professor ja dekaan dr Peter Hotez. «Lihtsalt nii paljud vaktsineerimata isikud saavad Delta, et lapsed tõmmatakse kaasa ühes sellega.»

Eelmisel nädalal sai USAs Covid-19 üle 23 000 lapse, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui juuni lõpus teatatud, edastas teisipäeval Ameerika pediaatriaakadeemia. Lapsed moodustavad ligi 16 protsenti iganädalaselt teatatud juhtumitest.

Kuigi lastel on madalam risk tõsise Covid-19 tekkeks kui vanematel täiskasvanutel, lükkas USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse direktor dr Rochelle Walensky tagasi väited, et neid see ei mõjuta.

«Üks asi, mida tahan lastega seoses esile tuua – arvan, et langeme vigasesse mõttemalli, öeldes, et ainult 400 neist 600 000 Covid-19 surmajuhtumist on toimunud lastega,» ütles Walensky. «Lapsed ei peaks surema. 400 on hingamisteede haiguse hooaja kohta tohutu arv.»

Praegu saavad vaktsineerida ainult 12-aastased ja vanemad inimesed, kuigi käimas on uuringud, mille eesmärk on pakkuda kaitset noorematele lastele.