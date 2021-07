Narvas on hakanud lapsed täiskasvanuid vaktsineerima tooma, kuid suurest immuunsusest veel rääkida ei saa. Nii terendab Delta tüve üha jõulisema leviku tõttu Eestit ees sünge sügis.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Nakatumiskordaja oli eile ja täna 1,4 peal. Eile tuli üle 100 nakatunu,» selgitas Fischer ja lisas, et see võib olla ka ajutine kõikumine. «Aga üle 1,2 on nakatumiskordaja R olnud pikemat aega.»