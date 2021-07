Alžeerias hakatakse tootma Hiina Sinovaci koroonavaktsiine

Hiina eksperdid saabusid reedel, et vaadata üle tehnika Constantine'i linnas ehitatava tehase jaoks, teatas ravimitööstuse ministeerium.

Sinovac on teine koroonaviiruse vaktsiin, mida Alžeerias tootma hakatakse. Vene vaktsiini Sputnik V toodetakse Alžeerias juba septembrist, ütlesid võimud.

Alžeeria Pasteuri Instituut teatas laupäeval, et on saanud 2,4 miljonit doosi Sinovaci Covid-19 vaktsiini. Kokku on Põhja-Aafrika riik saanud kuus miljonit vaktsiinidoosi erinevatelt tootjatelt.