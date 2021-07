Vaktsineerimise tempo paraneb, eelmisel nädalal sai kaitsesüsti üle 22 000 inimese

Eestis kasutatavatest vaktsiinidest on kahedoosilised Moderna (Spikevax), kus teine doos tuleb teha nelja nädala pärast ning Pfizer, mille puhul on teise doosi vahe kuus nädalat. Kasutusel on ka ühedoosiline Janssen, mida saabub aga tootjapoolsete raskuste tõttu Eestisse kõige vähem ja seda kasutatakse eeskätt olukordades, kus teise doosi korraldamine on keeruline.