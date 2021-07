1,5 miljonit last kogu maailmas on Covid-19 tõttu kaotanud vanema või hooldaja

Ameerika Ühendriikides on enam kui 114 000 noort kaotanud vanema või hooldaja, vahendab The Washington Post .

Varasemate epideemiate (näiteks HIV/AIDS, Ebola ja kopsupõletik) tõendid on näidanud, et sellistel lastel, kes on kaotanud peamise hooldaja, on suurem vaimse tervise probleemide, arengupeetuste, erinevate krooniliste haiguste, füüsilise vägivalla, vaesuse ja institutsionaliseerimise oht.