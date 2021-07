Regionaalhaigla avas digiregistratuuris 3500 uut vaktsineerimisaega

«Kahel nädalavahetusel ehk 13.-15. ja 27.-29. augustil suurendame vaktsineerimiskabinettide arvu ning ootame siis vaktsineerima ka kõiki neid soovijaid, kes ei ole aega eelnevalt ette broneerinud,» ütles Gaidajenko, lisades, et elav vaktsineerimisjärjekord võib küll olla pikk, kuid soovitud vaktsiinidoosita ei jäeta kedagi.

«Kutsume kõiki Eesti elanikke alates 12. eluaastast, kes ei ole end veel vaktsineerinud, tegema seda just nüüd augustis, et sügisele turvalisemalt vastu minna. Vaktsineerimine on kõige tõhusam meede COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks, lisaks aitab kõrgem vaktsineerimisprotsent pidurdada uute viiruse mutatsioonide teket,» selgitas Gaidajenko.