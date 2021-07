Terviseameti andmetel on koroonaviiruse nakatumiskordaja R üle-eestiliselt 1,4. «Kasv on seotud nii Delta tüve domineerimisega kui ka ürituste läbiviimisega,» selgitas amet. Seetõttu ameti prognoosid näitavad, et kui üritusi ei piirata ning kasv jätkub, siis on septembris juba sadakond inimest Covid-19 haiglaravil.