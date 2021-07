Confido tõstis testimisvõimekuse enam kui 3000 testini päevas

«Kuigi põhifookus peab olema ja ongi Covid-19 vastasel vaktsineerimisel, on ka professionaalne testimine endiselt väga oluline. Seda eriti olukorras, kus ligi pooled Eesti elanikud ei ole endiselt vaktsineeritud,» rõhutas Confido juhatuse esimees Risto Laur, kelle sõnul ei ole testimine vajalik ainult reisimiseks.

«Testimine on kõige kättesaadavam igapäevane viis hoolida teistest inimestest enda ümber. Ükskõik, kas plaanite külastada riskirühma kuuluvat lähedast või osaleda rahvarohkel kultuuriüritusel - teadmine, et olete terve, annab praegusel ajal hea kindla tunde,» selgitas Risto Laur ning lisas, et ka suures kollektiivis töötavatel ja mistahes põhjusel siiani vaktsineerimata inimestel oleks väga mõistlik end võimalusel aeg-ajalt testida.