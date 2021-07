Selver paneb vaktsineerimisele õla alla

Covid-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on Eesti kaitsmine koroonaviiruse kolmanda laine eest meie kõigi ühine pingutus.

«Mida rohkem on erinevaid võimalusi kaitsesüsti saada, seda rohkem inimesi suudame hõlmata. Erasektori tugi on siin väga oluline nii inimeste vaktsineerima motiveerimisel kui ka eeskuju näitamisel,» märkis Seer.

Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp lisas, et end vaktsineerima minev inimene hoolib endast ja teistest ning see läheb kokku ka Selveri väärtustega.

«Kaubandusettevõttena on Selveri töötajad eesliinil osutamas elutähtsat teenust. Selveri töötajate ja klientide tervist silmas pidades on väga oluline, et vaktsineerimine liiguks edasi kiiremas tempos,» ütles Lomp.