Mida pidada silmas enne ja pärast vaktsineerimist?

Valitsus otsustas täna, et alates 9. augustist siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. See puudutab näiteks restorane, kinosid, spordiklubisid.

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.

Mine lihtsalt kohale – info ilma eelregistreerimiseta toimuvate vaktsineerimiste kohta on koondatud veebilehele https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ . Pead siiski arvestama, et võib olla järjekord ja võib-olla tuleb oodata päris kaua. Infot kiirvaktsineerimiste kohta annab ka infotelefon 1247.

Kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid on ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed ning kaitsevad ka uute ja agressiivsemate COVID-19 viirusetüve puhul raske haigestumise vastu. Täiskaitse saavutamiseks on väga oluline läbi teha kogu vaktsineerimiskuur ja mitte loobuda teisest kaitsesüstist.

Kui oled COVID-19 haiguse läbi põdenud, tule vaktsineerima, kui tervenemisest on möödunud ligikaudu 6 kuud. Sulle tehakse üks vaktsiinidoos ja seejärel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, on pikaajalise kaitse tagamiseks soovituslik vaktsineerida vaid ühe doosiga. Läbipõdenutele ei ole teise doosi tegemine vajalik, samuti võib sel juhul esineda rohkem kõrvaltoimeid.