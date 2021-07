Neljapäevasest terviseameti koroonastatistikast selgub, et ööpäevaga lisandunud 222 koroonapositiivsest on 40 inimest täielikult vaktsineeritud. Terviseamet selgitas, et ükski kasutatavatest koroonavaktsiinidest pole 100 protsenti efektiivne, kuid vaktsiin kaitseb inimest haiguse raskema kulgemise eest.