Ajateenistust alustanud kutsealuste seas lahvatas koroonakolle

Ajateenijad sõidutati bussidega väeossa ja seal alles tehti koroonatest. Pilt on illustratiivne. FOTO: Kristo Kivisoo

Möödunud nädalal ajateenistust alustanud kutsealuste seas on tänaseks tuvastatud 43 koroonapositiivset ning võimalik, et nakatunuid on rohkemgi. Suurem osa neist teenib aega Tapal, osa ka Kuperjanovis.