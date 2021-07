Enamikus maakondades on vaktsineeritud üle 60 protsendi täiskasvanutest

Tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul on praeguse tempo jätkudes reaalne jõuda Eestis 70-protsendise täiskasvanute hõlmatuseni sügise alguseks ehk 22. septembriks.

«Viimase 10 päeva jooksul on tehtud üle 31 000 esmase kaitsesüsti ja kokku ligi 60 000 vaktsineerimist. Tempot tuleb veelgi tõsta ja siin pingutavad koos ministeerium, töörühm, tervishoiuasutused, perearstid ja -õed, kohalikud omavalitsused ning erasektor. Järgmisel ja ülejärgmisel nädalal toimuvad täiendavad koolitused neile tervishoiutöötajatele, kellel veel ei ole õigust immuniseerida, sellega suurendame kaitsesüstide tegijate arvu kiiresti sadade võrra ning oleme ühtlasi paremini valmis revaktsineerimise perioodiks,» ütles Kiik.

«Digiregistratuuris on lähinädalateks saadaval üle 10 000 aja ning neid on pakkuda igas maakonnas. Aja saab broneerida aadressil www.digilugu.ee, helistades 1247 või pöördudes tervishoiuasutuse registratuuri. Ka aina enam perearste on asunud taas vaktsineerima, paljud neist ka laiemalt kui vaid oma nimistus.»