Ekspertkomisjon: läbipõdenud ei vaja teist vaktsiinidoosi, möödapääsmatu vajaduse korral võib teha

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik, immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Kärt Sõber ütles, et komisjoni liikmed on endiselt seisukohal, milles Covid-19 läbipõdenuid tuleks vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist. «Läbipõdenute vaktsineerimiseks kahe doosiga puudub ekspertide hinnangul meditsiiniline näidustus,» selgitas Sõber.

«Kuna reisimisel mõned riigid nõuavad, et ka Covid-19 läbipõdenutel oleks kahedoosilise vaktsiini puhul tehtud kaks vaktsiinidoosi, siis nõustusid eksperdid, et mittemeditsiinilisel eesmärgil võib möödapääsmatu vajaduse korral seda teha,» lisas Sõber. Läbipõdenutele teise doosi võimaldamisega seotud tehnilised detailid täpsustatakse järgmise nädala jooksul.

Samuti soovitavad eksperdid tunnustada vaktsineerimisel läbipõdemise kinnitusena ka laboris tehtud IgG või Total Ab-tüüpi antikeha testi positiivset tulemust. Ka sellisel juhul soovitab ekspertkomisjon vaktsineerida inimest ühe doosiga kuuendal kuul positiivsest antikeha testist sõltumata sellest, millal Covid-19 haigus on läbipõetud või antikehad tekkinud.

Arutelul oli ka võimalik revaktsineerimise ehk nn kolmanda kaitsesüsti vajadus. Komisjoni liikmed leidsid, et praegu ei ole piisavalt teaduspõhiseid andmeid Covid-19 vastase revaktsineerimine vajaduse, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Samas ei ole välistatud, et see võib osutada vajalikuks kas teatud sihtrühmadele (nt immuunpuudulikkusega inimesed) või siis kogu elanikkonnale. Uute andmete lisandumisel hinnatakse revaktsineerimise vajadust ning vajaduse ilmnemisel teavitatakse sellest sihtrühmi ja korraldatakse vaktsineerimine.