USA värske raport: Delta tüvi on üks nakkavamaid viirusi üldse ja võib põhjustada raskemat haigust

Vaktsiinid on jätkuvalt väga tõhusad, eriti raske haiguse ja surma ärahoidmisel, kuid võivad olla vähem tõhusad Delta tüvega nakatumise või selle edasikandumise ennetamisel, kirjutatakse keskuse slaidides.

Dokument — slaidiesitlus — kirjeldab avaldamata andmeid, mis näitavad, et täielikult vaktsineeritud inimesed võivad levitada Delta tüve sama kiirusega kui vaktsineerimata inimesed.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse direktor dr Rochelle Walensky kinnitas dokumendi ehtsust, millest teatas esmalt The Washington Post.

«Ma arvan, et inimesed peavad aru saama, et me ei hüüa siin hunti. See on tõsine,» ütles Walensky CNNile.

«See on üks ülekanduvamatest viirustest, mida me teame. Leetrid, tuulerõuged, see — need kõik.»

Keskus avaldab peatselt andmed, mis toetavad Walenski vastuolulist otsust muuta täielikult juhiseid vaktsineeritud inimestele. Ta ütles teisipäeval, et haiguste kontrolli ja tõrje keskus soovitab isegi täielikult vaktsineeritud inimestel kanda maske siseruumides – kohtades, kus viiruse levik on püsiv või kõrge.

Samuti ütles ta, et kõikides koolides – nii õpilased, töötajad kui ka külastajad – peaksid alati kandma maske.

«Meetmed, mida vajame selle kontrolli alla saamiseks — need on äärmuslikud. Vajalikud meetmed on äärmuslikud,» ütles Walensky CNNile.

Ta märkis, et aruande andmed teda ei üllatanud. «See oli andmete süntees ühes kohas, mis oli kainestav,» ütles ta.

Keskuse esitlus ütleb, et Delta tüvi on umbes sama leviv kui tuulerõuged, kusjuures iga nakatunud inimene nakatab keskmiselt kaheksa või üheksa inimest. Algne viirus oli umbes sama nakkav kui nohu, kusjuures iga nakatunu kandis viiruse edasi keskmiselt umbes kahele teisele inimesele.

Ja kui vaktsineeritud inimesed nakatuvad, on nende kehas sama palju viirust kui vaktsineerimata inimestel. See tähendab, et nad nakatavad sama tõenäoliselt kedagi teist kui nakatunud vaktsineerimata inimesed.

«Põhimõte oli see, et erinevalt teistest variantidest nakatus ka osa vaktsineeritud inimestest, isegi kui nad ei haigestunud, ja nakatasid viirusega teisi sama jõudsalt kui nakatunud vaktsineerimata inimesed,» ütles dr Walter Orenstein Emory vaktsiinikeskusest, olles uurinud dokumente.

Kuid vaktsineeritud inimestel on oluliselt turvalisem, näitab dokument.

«Vaktsiinid hoiavad ära rohkem kui 90 protsenti rasketest haigusjuhtudest, kuid võivad olla vähem tõhusad nakatumise ärahoidmisel,» seisab selles. «Seetõttu on vaatamata vaktsineerimisele kogukonnas suurem levik.»

Dokumendis öeldakse, et vaktsiinid vähendavad raske haiguse või surma riski 10 korda ja vähendavad nakkusohtu kolm korda.

Esitluses on ka kolm raportit, mis näitavad, et Delta tüvi, algselt tuntud kui B.1.617.2, võib põhjustada raskemat haigust.