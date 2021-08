Eesti teadlaste loodud koroonavastane ninasprei aitab ka delta tüve vastu

Geenitehnoloogiaettevõtte Icosageni teadusdirektor Mart Ustav juunior ütles, et praeguseks on laboriuuringutega tõestanud, et välja töötatud ninasprei toimib ühtviisi hästi kõigi nende koroonaviiruse variantide vastu, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul enim murettekitavad, sealhulgas ka praegu Eestis leviva delta tüve vastu. «Oma meeskonnaga oleme me pidevalt jälgimas viirusega toimuvaid muutusi ning ennetavalt testimas BioBlocki ninasprei võimet neutraliseerida ka neid tüvesid, mis pole veel laialdaselt levinud.» ütles Mart Ustav juunior.