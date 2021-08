Uuringus selgus, kuidas Delta tüve sümptomid erinevad varasemast

Uuringus kasutati mobiilirakenduse enesearuandluse süsteemi , mille kaudu said inimesed kirjeldada enda sümptomeid, vahendab The Conversation .

Aruanded ei arvesta, milliste Covid tüvedega olid osalejad nakatunud. Kuid kuna Delta levik on praegu Ühendkuningriigis ülekaalukas, saab väita, et sümptomid peegeldavad Delta varianti.

Palavik ja köha on alati olnud tavalised Covid sümptomid, ning peavalu ja kurguvalu on samuti osal traditsiooniliselt esinenud, kuid varasemates andmetes on nohu kirjeldatud harvem. Lõhnataju kadumine, mis oli algselt üsna tavaline, on nüüd langenud sümptomite esinemissageduselt üheksandale kohal.