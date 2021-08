USAs ähvardab miljoneid kodutuks jäämine

Nüüd on üle poole pandeemia tõttu töö kaotanud inimestest taas uue töö leidnud, kuid miljonitel on endiselt üürivõlad. Statistikaameti viimases küsitluses uuriti kokku 51 miljoni üürniku olukorda. Umbes 7,4 miljonil üüripinnal elaval inimesel on üür maksmata ja 3,6 miljonit ütles, et järgmise poole aasta jooksul ähvardab neid väljatõstmine.