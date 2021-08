«Samas on meie jaoks oluline, et üritus toimuks turvaliselt ning nii oli ka juba mõne nädala eest välja saadetud kutsetel kirjas, et üritusel osalemise tingimuseks on vaktsineerimistõend või negatiivne Covid-19 test,» selgitas Linnamäe, lisades, et see on ka kooskõlas valitsuse viimaste otsustega.