«See on võimalik sügise alguseks,» vastas immunoloogiaprofessor esmaspäeval RTLi eetris küsimusele, millal võiks riik jõuda karjaimmuunsuseni.

Ta selgitas, et see saavutatakse, kui Covid-19 vastu on vaktsineeritud või selle läbi põdenud 90 protsenti Prantsusmaa 12 eluaastast vanemast elanikkonnast.