Mupo piletipatrull: eakad kannavad maske, nooremad suhtuvad kohustusse jahedamalt

«Vanemad inimesed on kõik seaduskuulekad - enamikul on näod kaetud, aga nooremaid see teema ei näi huvitavat,» ütles inspektor. «Palju oli neid, kes ei teadnud uuest maski kandmise korraldusest midagi, oli ka neid, kes oma vaktsiinitõendit kotist välja võtma ruttasid, aga kui kuulsid, et kohustus on kõigile ühene - oled sa vaktsiuneeritud/haiguse läbi põdenud või mitte - siis keegi vaidlema ei kippunud,» rääkis ta ja lisas, et kõik maskid võeti heal meelel vastu.