Teadlased selgitasid välja, kas koroonaviirus siseneb inimese DNAsse

UQ Queenslandi ajuinstituudi teadlased ütlevad, et valeväited on viinud hirmutamiseni ja inimesed ei tohiks peljata end vaktsineerida, vahendab Medical Xpress.

Professor Geoff Faulkner ütles, et tema meeskonna ajakirjas Cell Reports avaldatud uurimus näitas, et puuduvad tõendid Covid-19 põhjustava koroonaviiruse või Pfizeri või AstraZeneca vaktsiinide sisenemisest DNAsse.

«Rahvatervise seisukohast tahame öelda, et pole vaja üldse karta, et viirus või vaktsiin ühilduks inimese DNAga.»

Professor Faulkner on arvutus- ja molekulaarbioloog, kellel on kogemusi genoomika ja selle ülekantavate elementide osas — see tähendab, et tema meeskond uurib DNA muutusi, et teha kindlaks, kuidas need mõjutavad inimese bioloogiat.