«Mis puutub meedikutesse, siis üldiselt on meedikud head vaktsineerijad. Ka praegu on Covid-19 vastu vaktsineerinud end umbes 90 protsenti arstidest, ämmaemandatest ja õdedest. Mittevaktsineeriv meedik on ikkagi erandlik nähtus — meedikud teavad, mis neile ja nende patsientidele hea on,» rõhutab Joller.