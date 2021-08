Härma: üritustelt alanud 16 koroonakoldes on haigestunud 228 inimest

«Üritusel osalemisega seoses on tekkinud 16 kollet ja nendes on haigestunud 228 inimest. Mitu kollet on hiljutised ning on tõenäoline, et haigestunuid lisandub veel,» ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. Ta lisas, et kuna üritustel osalejad tulevad üldiselt kokku erinevatest Eestimaa piirkondadest, siis tähendab see seda, et haigus kandub laiali.