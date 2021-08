Koreas avastati kahel vaktsineeritul Delta Plus variant

Korea andis teisipäeval teada kahest esimesest Delta Plus variandi juhtumist. Riikliku Haiguste Tõrje ja Ennetamise Agentuuri epidemioloogilise uurimisrühma juht Lee Sang-won ütles, et mõlemad patsiendid on täielikult vaktsineeritud AstraZeneca Covid-19 vaktsiiniga.

Üks neist on 40ndates eluaastates mees, kes pole hiljuti välismaale reisinud, kuid kes soovis pärast hingamisteede sümptomite ilmnemist end testida. 26. juulil antud testitulemus oli positiivne. Tema poeg sai samuti positiivse tulemuse, kuid on ebaselge, kas ka tema on nakatunud Delta Plus variandiga.

Teine patsient naasis Ameerika Ühendriikidest 23. juulil ja andis lennujaamas positiivse testi.

Delta Plus on Delta alamliin, millel on lisamutatsioon K417N, mida leiti ka Beeta ja Gamma variandis. Mõlemad variandid levivad peamiselt Lõuna-Aafrikas ja Brasiilias. Lõuna-Aafrika Vabariik lõpetas veebruaris AstraZeneca vaktsiini kasutamise, sest uuuringud näitasid, et see ei tööta Beeta variandi vastu niivõrd hästi.