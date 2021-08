WHO soovitab kolmanda Covid-19 vaktsiinisüstiga oodata

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kehtestas moratooriumi Covid-19 kolmandatele kaitsesüstidele vähemalt kuni septembri lõpuni, et tegeleda vaktsiinide ebavõrdsuse lahendamisega rikkamate ja vaesemate riikide vahel.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles pressikonverentsil, et see samm aitab kaasa eesmärgile võimaldada igas riigis vaktsineerida vähemalt kümne protsenti elanikkonnast.