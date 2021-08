Qvalitas Arstikeskus tõi Lasnamäe vaktsineerimisele suure huvi tõttu lisabussi

«Qvalitas Arstikeskuse meeskond on olnud riigi partner vaktsineerimistegevuse algusest peale, alustades eesliinitöötajate vaktsineerimisega. Meie kogemus näitab, et asukoht on määrava tähtsusega, mistõttu on hea meel koostöös riigi ning Lasnamäe linnaosa valitsusega tuua vaktsineerimine inimestele kodu lähedale,» rääkis Qvalitas Arstikeskuse juhatuse esimees Tõnu Velt.

«Näeme, et huvi vaktsineerimise vastu on Lasnamäel väga kõrge. Soovime, et vaktsineerimine oleks inimestele hõlpsasti kättesaadav, seega pakume järgmisel kahel nädalal vaktsineerimiseks hulgaliselt võimalusi üle terve linnaosa. Peamine, et kõikidele soovijatele jaguks vaktsiine ning et Pfizeri kasuks otsustanud inimesed kindlasti tuleks ka teist süsti tegema,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.