«Ma arvan, et maskikandmise küsimus tuleb laiemalt ette võtta,» märkis Kiik. «Neid kohti, kus inimesed tõesti ei tea – nagu ka peaminister kirjeldas – kus inimesed ei tea, kellega nad kokku puutuvad, kes on terve, kes on tõbine, on kahjuks (lisaks ühissõidukitele) veel ja ka seal peaks maski kandmine olema kui mitte kohustuslik, siis vähemalt tungivalt soovitatav. Ma arvan, ka seda peaks kabineti nõupidamisel arutama,» ütles tervise- ja tööminister.