Uurijad tegid kindlaks kui pikalt kestavad Covid-19 pikaajalised sümptomid

Uuringud näitasid, et hinnanguliselt 67%-l kerge või mõõduka Covid-iga inimestel on pikaajalised sümptmid, mis kestavad üle 30 päeva pärast positiivse testi andmist.

«See on äratuseks neile, kes on veel vaktsineerimata,» rääkis juhtivteadur Melanie Bell.

Olemasolevad pika Covid-i uuringud on keskendunud haiglaravi saanud rühmadele, kellel on olnud tõsine infektsioon. Ajakirjas PLOS ONE avaldatud artiklis analüüsiti osalejate andmeid kolme kuu tagant alates maist 2020.