Ekspert avaldas veel ühe ohu, mille toob kaasa vaktsiinisüstita jäämine

«See viirus on väga nakkav. Kui otsustate lihtsalt oodata, ärge proovige seda teha. See viirus leiab teid üles ja nakatab lõpuks,» ütles Osterholm CNNile.

«Kui sellest ei piisa, et motiveerida inimesi vaktsineerima,» lisas ta, «siis on minu arvates ainsad muud võimalused mandaadid, mis ütlevad: kui sa lähed siia või sinna tööle, siis sa pead vaktsineerima.»

Ameeriklased, kes otsustavad Covid-19 vaktsiini mitte teha lasta, ei sea ohtu mitte ainult ennast, vaid ka kõik enda ümber, ütles Osterholm.

«Kui olete haige ja muutute nakkusohtlikuks, siis teete kahte asja: üks on see, et kujutate ohtu teistele, sealhulgas oma lähedastele, kuid teine ​​on see, et kasutate haiglaressursse, mida on paljudel juhtudel vähe,» ütles ta.

Riigi juhtiv nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci ütles, et inimesed, kes otsustavad vaktsiini mitte saada, suurendavad ka uue koroonaviiruse tüve tekkimise võimalust, ja see võib olla agressiivsem ja hõlpsamini leviv kui Delta variant.

«Kui me ei purusta haiguspuhangut nii, et ülekaalukas osa elanikkonnast vaktsineeritakse, siis juhtub see, et viirus jätkab sügis-talvel levimist, andes piisavalt võimalusi uue variandi tekkeks. Ausalt öeldes on meil väga vedanud, et meie vaktsiinid toimivad tüvede vastu väga hästi – eriti raske haiguse vastu,» ütles Fauci. «Võib tulla mõni tüvi, mis võib Delta kõrvale lükata.»

Ja kui tekib variant, mis on ka väga nakkav, kuid põhjustab tõenäoliselt ka tõsist haigust, «siis võime tõesti hädas olla,» lisas Fauci.