Vaktsineerimata inimesed arvavad, et vaktsiin on ohtlikum kui koroonaviirus

Vaktsineerimata ameeriklased usuvad ka endiselt seda, et meedia on pandeemia tõsidusega liialdanud ning seetõttu kannavad nad avalikus kohas vähem makse, selgus Kaiser Family Foundation (KFF) uuringust.

Tervisele keskendunud mittetulundusühingu rühm küsitles 1500 USA täiskasvanut ajavahemikus 15-27 juuli ja leidis, et vähe oli toimunud muutusi nende inimeste seas, kellel on vaktsineerimise kohta negatiivne hoiak. 14 protsenti vastanutest ütles, et nad ei plaani kindlasti ennast vaktsineerida.

«Nende seast, kes ütlevad, et nad kindlasti ei vaktsineeri, väidab 75 protsenti, et uudised koroonapandeemiast on liialdatud,» märgiti KFF aruandes.

23 protsenti vaktsineerimata täiskasvanutest usuvad, et vaktsiinid on surma ärahoidmisel tõhusad või väga tõhusad. «Kitsas enamus (53%) vaktsineerimata täiskasvanutest usub, et vaktsiin kujutab nende tervisele suuremat ohtu kui Covid-19 ise,» lisas KFF.

«Valdav enamus ehk 88% vaktsineeritud täiskasvanutest väidab, et Covid-19-sse nakatumine on suurem oht ​​nende tervisele kui vaktsiin.»

Vaktsineeritud täiskasvanute seas ütleb 53%, et nad kannavad maske toidupoodides ja muudes siseruumides, võrreldes 44% vaktsineermiata ameeriklasega.