CNN vallandas kontorisse tulnud kolm vaktsineerimata töötajat

Reutersi nähtud kirjas märkis president Jeff Zucker töötajatele, et ettevõttel on sellistel juhtudel nulltolerantsi poliitika ja ta nõudis oma töötajatelt tööle tulekul vaktsineeritust.

CNN ütles, et vaktsineerimistõendite näitamine võib nüüd saada ametisse astumise protsessi ametlikuks osaks.

CNNil on praegu avatud enamik kontoritest töötajatele, kes soovivad seal vabatahtlikult viibida, eeldusel, et nad on täielikult vaktsineeritud.