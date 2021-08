Sotsiaalmeediaplatvormid võitlevad peamise koroonavastase info levitaja vastu

Valge Maja kritiseeris eelmisel kuul tehnoloogiaettevõtteid koroonaviiruse ja vaktsiinide kohta leviva valeinformatsiooni laialdase leviku tõttu. Uurimine näitas, et 12-liikmeline rühm vastutab sotsiaalmeedias 65 protsendi ulatuses vaktsiinivastaste sõnumite jagamise eest.

Uuringu taga olev mittetulundusühing Center for Countering Digital Hate hakkas 12-liikmelist gruppi kutsuma «Disinformation Dozen», mida juhib Joseph Mercola.

Uurijate sõnul on Mercola esitanud laialdaselt vaktsineerimisvastast informatsiooni. Ta töötab meeskonnana sellistes paikades nagu Florida ja Filipiinid, nad tõlgivad iga terviseuudise pea tosinasse keelde ning avaldavad erinevates veebisaitides ja sotisaalmeedias.

New York Timesi analüüsist selgus, et Mercola on pandeemia algusest saadik avaldanud Facebookis üle 600 artikli, milles kõigis seab kahtluse alla viiruse ja vaktsineerimise.

Mercola kirjutas oma blogipostituses, et ta võib kustutada 15 tuhat varasemat postitust. Ta jätkab artiklite kirjutamist igapäevaselt, kuid need on avalikud vaid 48 tundi. Lisaks sõnas Mercola, et tema jälgijate ülesanne on aidata tema tööd levitada.

Washingtoni ülikooli teadlane, Rachel E. Moran, kes uurib veebipõhiseid vandenõuteooriaid, ütles, et Mercola üritab välja töötada oma strateegiad, kuidas vältida tema veebisisu mahavõtmist, mängides samal ajal ka märterit.

Facebooki pressiesindaja Aaron Simpson lisas, et Facebook jätkab võitlust iga konto või grupi vastu, kes nende reeegeleid rikub, üks osa sellest on ka valeinformatsiooni levitamine.