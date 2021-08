Teadlased tuvastasid vana meetodi, mis pakub eakatele Covid-19 vastu teatud kaitset

Ajakirjas Science Advances avaldatud artiklis kirjeldab rühm uuringut, kus kasutas Bacillus Calmette-Guérini (BCG) vaktsiini võimaliku ennetava meetmena vanematel inimestel.

Valerie Koeken koos Radboudi ülikooli meditsiinikeskusega avaldas samas ajakirjanumbris loo, milles selgitatakse, miks põletik on vanemate inimeste puhul muret tekitav, vahendab Medical Xpress.

Nagu Koeken märgib, kipub inimestel vananedes tekkima madala astme krooniline põletik, mis muudab nad vastuvõtlikumaks mitut tüüpi haigustele – see võib raskendada ka Covid-19 sümptomeid, mis selgitab osaliselt, miks vanemad inimesed surevad nakkuse tõttu tõenäolisemalt.

Teadlased uurisid vana vaktsiini uue pilgu läbi, et saada teada, kas see võib osutuda kasulikuks vaktsineerimata vanematele inimestele. See võib olla vajalik juhul, kui peab ootama vaktsiinijärjekorras või kui on probleeme koroonaviiruse antikehade tekkega.

Uuring hõlmas 82 60–80-aastase vabatahtliku vaktsineerimist BCG vaktsiiniga ja seejärel kuu aega hiljem võetud vereproovide uurimist. Proovide analüüsimisel tuvastasid teadlased mitme põletikku soodustava tsütokiini vähenemise: IL-6, 1. tüüpi interferoonid, interleukiin-2 (IL-2) ja TNF-alfa GM-CSF. Samuti leiti, et samade tsütokiinide tase on madalam kui vaktsineerimata vabatahtlike kontrollrühma puhul. Uurijad leidsid, et BCGga vaktsineeritud vabatahtlikel oli ka mõnede kemokiinide, näiteks maatriksmetalloproteinaaside ja faasivalkude tase madalam, mis mõlemad on samuti seotud põletiku soodustamisega.

Teadlased märgivad, et paljudel BCGd saanutel vähenenud tsütokiinid on tuvastatud raskete Covid-19 juhtude puhul, mis viitab ka sellele, et BCG vaktsiin võib osutuda kasulikuks vaktsineerimist ootavatele vanematele inimestele. Kuna see võib vähendada nakatunud patsientide keha põletikutaset, võib see päästa elusid.